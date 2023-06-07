Столярова Федосья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиПосле ?.05.1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1783
Отец: Андрей
Бракосочетание
До 1807
Муж: Столяров Иван Фролов
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов
Рождение ребёнка
16.04.1811
Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов
живущий в доме господина майора Неелова учитель Василий Петров и приказчица Агрипина Михайлова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
01.03.1814
Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Данилов и Мария Петрова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
15.12.1815
Сын: Столяров Петр Иванов
Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Шахов и Екатерина Сергеева | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Место жительства
21.04.1834
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких
Смерть
После ?.05.1834
Похороны
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)