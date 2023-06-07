Столярова Федосья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Федосья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После ?.05.1834

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1807

Муж: Столяров Иван Фролов

Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов

Рождение ребёнка
16.04.1811

Сын: Столяров Федор Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов

Мокрое, Можайский, Московская область
живущий в доме господина майора Неелова учитель Василий Петров и приказчица Агрипина Михайлова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
01.03.1814

Сын: Столяров Василий Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов

Мокрое, Можайский, Московская область
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Данилов и Мария Петрова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
15.12.1815

Сын: Столяров Петр Иванов

Отец ребёнка: Столяров Иван Фролов

Мокрое, Можайский, Московская область
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Шахов и Екатерина Сергеева | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Место жительства
21.04.1834
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких
Смерть
После ?.05.1834
Мокрое, Можайский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
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