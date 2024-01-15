Авдотья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Турусов Петр Никитич

Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Кузьма (Карп) Никитич

Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Кирилл Никитич

Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Антон Никитич

Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович

Смерть
Неизвестно
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