Авдотья Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Сын: Турусов Петр Никитич
Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Кузьма (Карп) Никитич
Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович
Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Турусов Никита Захарович
Смерть
Неизвестно