Макарова (Ланцева) Александра Евлатьевная
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в Ульяновской обл
Рождение ребёнка
23.12.1929
Дочь: Каруна Раиса Константиновна
Отец ребёнка: Макаров Константин Федорович
Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно