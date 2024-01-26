Макарова (Ланцева) Александра Евлатьевная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Ланцева) Александра Евлатьевная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в Ульяновской обл
Рождение ребёнка
23.12.1929

Дочь: Каруна Раиса Константиновна

Отец ребёнка: Макаров Константин Федорович

Поника, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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