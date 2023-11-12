Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1914
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрепина Иановна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Ефимовна