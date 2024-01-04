Михнева (Остроголова) Надежда Захаровна
Место рожденияОстрог, Украина
Дата рождения12.08.1918
Дата смерти01.07.1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1918
Отец: Остроголов ?
Мать: ?
Острог, Украина
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Носачева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Солошенко П. Иванович
Острог, Украина
Бракосочетание
1940
Муж: Головня Иван Фомич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Солошенко П. Иванович
Алексеевка, Ставропольский Край, Россия
Бракосочетание
1972
Смерть
01.07.1991
Нальчик, Россия