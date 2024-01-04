Михнева (Остроголова) Надежда Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михнева (Остроголова) Надежда Захаровна

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Место рождения

Острог, Украина

Дата рождения

12.08.1918

Дата смерти

01.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1918

Отец: Остроголов ?

Мать: ?

Острог, Украина
Бракосочетание
1934

Муж: Солошенко П. Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Носачева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Солошенко П. Иванович

Острог, Украина
Бракосочетание
1940

Муж: Головня Иван Фомич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Головня Николай Иванович

Отец ребёнка: Солошенко П. Иванович

Алексеевка, Ставропольский Край, Россия
Бракосочетание
1972

Муж: Михнев Николай Алексеевич

Смерть
01.07.1991
Нальчик, Россия
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