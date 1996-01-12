Сивицкая Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивицкая Светлана Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1996

Отец: Сивицкий Сергей

Мать: Литвина Людмила Олеговна

Рождение ребёнка
07.12.2015

Дочь: Поливкина Диана Олеговна

Отец ребёнка: Поливкин Олег

Рождение ребёнка
09.04.2020

Дочь: Рютина Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Рютин Никита

Рождение ребёнка
29.08.2022

Сын: Сивицкий Ярослав Никитич

Отец ребёнка: Рютин Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рютин Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливкин Олег

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