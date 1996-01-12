Сивицкая Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1996
Отец: Сивицкий Сергей
Мать: Литвина Людмила Олеговна
Рождение ребёнка
07.12.2015
Дочь: Поливкина Диана Олеговна
Отец ребёнка: Поливкин Олег
Рождение ребёнка
09.04.2020
Дочь: Рютина Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Рютин Никита
Рождение ребёнка
29.08.2022
Отец ребёнка: Рютин Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рютин Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поливкин Олег