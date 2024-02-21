Жидкоблинов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкоблинов Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жидкоблинов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидкоблинов Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Жидкоблинова Людмила Ахазовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жидкоблинова Жанна Владимировна

Мать ребёнка: Жидкоблинова Людмила Ахазовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкоблинова Людмила Ахазовна

Смерть
Неизвестно
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