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Мордвинова Елена Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордвинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мордвинова Парфен Иванович

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мордвинов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мордвинов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Мордвинов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Мордвинов Иван Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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