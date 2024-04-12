Андрей Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1658
Дата смерти1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658
Отец: Иван
Крестьяне которых перевел Дмитровского уезду из сельца Минина думной дворянин Григорий Федорович Тарбеев на пустошь Сергейково за дворного человека Андрея Иванова да крестьянина Илью Анофреева и они А... Показать все
Рождение ребёнка
1674
Сын: Степан Андреев
Мать ребёнка: Мать Степана и Егора Андреевых
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Егор Андреев
Мать ребёнка: Мать Степана и Егора Андреевых
Работа или профессия
Неизвестно
дворный человек | думного дворянина Григория Федоровича Тарбеева | Московская область, Истринский район, Чудцево (рядом -Дмитровского уезду из сельца Минина)
Смерть
1714
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
56.053363, 36.574199
Похороны
Неизвестно
Минино, Васильевская волость, Рузский уезд
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, Минино)