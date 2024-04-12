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Андрей Иванов

Место рождения

Чудцево, Истра, Московская область

Дата рождения

До 1658

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1658

Отец: Иван

Мать: не указана

Чудцево, Истра, Московская область
Крестьяне которых перевел Дмитровского уезду из сельца Минина думной дворянин Григорий Федорович Тарбеев на пустошь Сергейково за дворного человека Андрея Иванова да крестьянина Илью Анофреева и они А... Показать все
Рождение ребёнка
1674

Сын: Степан Андреев

Мать ребёнка: Мать Степана и Егора Андреевых

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Егор Андреев

Мать ребёнка: Мать Степана и Егора Андреевых

Работа или профессия
Неизвестно
Чудцево, Истра, Московская область
дворный человек | думного дворянина Григория Федоровича Тарбеева | Московская область, Истринский район, Чудцево (рядом -Дмитровского уезду из сельца Минина)
Смерть
1714
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
56.053363, 36.574199
Похороны
Неизвестно
Минино, Васильевская волость, Рузский уезд
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, Минино)
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