Барабанов Владимир
мужской, родился Неизвестно, Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Барабанова (Алёшина) Лидия Николаевна
Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область