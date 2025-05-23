Барабанов Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Барабанов Владимир

Автор
ГМ
Мещеров Г.

мужской, родился Неизвестно, Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Место жительства
Неизвестно
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Место жительства
Неизвестно
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
23.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Барабанова (Алёшина) Лидия Николаевна

Форштадт, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

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