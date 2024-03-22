Данила Денисов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Денис Гаврилов
Мать: Степанида Филиппова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Бракосочетание
После 1762
Жена: Аграфена Семенова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1766
Сын: Савелий Данилов
Мать ребёнка: Аграфена Семенова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кирилл Данилов
Мать ребёнка: Аграфена Семенова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федор Данилов
Мать ребёнка: Аграфена Семенова
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Аграфена Семенова
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
Неизвестно