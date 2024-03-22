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Данила Денисов

Место рождения

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Денис Гаврилов

Мать: Степанида Филиппова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Бракосочетание
После 1762

Жена: Аграфена Семенова

ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1766

Сын: Савелий Данилов

Мать ребёнка: Аграфена Семенова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кирилл Данилов

Мать ребёнка: Аграфена Семенова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1770

Сын: Федор Данилов

Мать ребёнка: Аграфена Семенова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 374, о. 1, д. 1 Ефремовский уезд 1782 РС Лазавка
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Аграфена Семенова

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
ГАТО Ф. 373, о. 1, д. 4 Ефремовский уезд 1795 РС Лазавка
Смерть
Неизвестно
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