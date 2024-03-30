Золотов Захар Захаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1732
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Золотов Захар Фёдоров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1763
Сын: Федот Захаров
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Максим Захаров
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ксения Захарова
Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794