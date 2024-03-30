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Золотов Захар Захаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Золотов Захар Фёдоров

Мать: Золотова Наталья Степанова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Федот Захаров

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Максим Захаров

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ксения Захарова

Мать ребёнка: Золотова Евдокия Симонова

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Евдокия Симонова

Смерть
1794
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