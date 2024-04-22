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Григорий Родионов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Родион Андреев (Ич)

Мать: Матрена Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Авдотья Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Савина (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Кандратей Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Савина (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Федор Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Савина (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Савина (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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