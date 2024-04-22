Григорий Родионов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Родион Андреев (Ич)
Мать: Матрена Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Авдотья Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Савина (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Авдотья Савина (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Федор Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Савина (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Савина (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно