Шеврикуко Феодор Стоянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти06.07.1837 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеврикуко Стоя Вавилова
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Шеврикуко Стоя Вавилова
Смерть
06.07.1837 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым