Шеврикуко Феодор Стоянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеврикуко Феодор Стоянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

06.07.1837 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеврикуко Стоя Вавилова

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Шеврикуко Стоян Феодоров

Мать ребёнка: Шеврикуко Стоя Вавилова

Смерть
06.07.1837 ст.
Курское, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

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