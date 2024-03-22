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Гущин Федор Николаевич

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Место рождения

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.02.1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1910

Отец: Гущин Николай

Мать: Гущина Агафья Игнатьевна

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Гущина Калерия Федоровна

Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
До 1935

Жена: Гущина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Гущин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна

Малиново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.04.1939

Сын: Гущин Александр Федорович

Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
14.05.1941

Сын: Гущин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна

Призыв на военную службу
25.06.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
1941
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