Гущин Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1910
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1910
Отец: Гущин Николай
Мать: Гущина Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Гущина Калерия Федоровна
Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
До 1935
Жена: Гущина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1939
Сын: Гущин Александр Федорович
Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
14.05.1941
Мать ребёнка: Гущина Евдокия Андреевна
Призыв на военную службу
25.06.1941
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Палехский РВК
Пропал без вести (военное)
?.08.1941
Смерть
1941