Танющев Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танющев Тимофей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Анисия Антоновна
Смерть
Неизвестно