Танющев Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танющев Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танющев Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Танющев Илья Андреевич

Мать ребёнка: Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Федот Андреевич

Мать ребёнка: Анисия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Анисия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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