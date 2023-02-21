Горишнякова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1926
Дата смерти04.10.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926
Отец: Горишняков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
15.04.1946
Сын: Медведев Александр Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Егорович
Рождение ребёнка
19.08.1948
Дочь: Гульванская Анна Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Егорович
Смерть
04.10.1984