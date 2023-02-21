Горишнякова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горишнякова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1926

Дата смерти

04.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926

Отец: Горишняков Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1946

Сын: Медведев Александр Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр Егорович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
19.08.1948

Дочь: Гульванская Анна Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Егорович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
04.10.1984
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