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Субботина Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

04.09.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Стефан Матфеевич

Смерть
04.09.1888 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
06.09.1888 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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