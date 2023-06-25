Субботина Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти04.09.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1888 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
06.09.1888 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика