Аверьянов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аверьянов Егор Григорьевич
Мать: Крюкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверьянова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Аверьянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Зинаида Ивановна
Смерть
Неизвестно