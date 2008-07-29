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Кавеев Мурат Археолог

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

20.05.1954

Дата смерти

29.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

1958 г.р.

Дети

1882 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1882

Сын: Кавеев Камиль Муратович

Мать ребёнка: Кавеева Фагима

Рождение
20.05.1954

Отец: Кавеев Мазит Д.Г-М.Н. Салимович

Мать: (Булатова) Фатыма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавеева Фагима

Рождение ребёнка
05.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кавеева Фагима

Смерть
29.07.2008

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