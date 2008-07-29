Кавеев Мурат Археолог
Место рожденияг. Казань
Дата рождения20.05.1954
Дата смерти29.07.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1882
Мать ребёнка: Кавеева Фагима
Рождение
20.05.1954
Отец: Кавеев Мазит Д.Г-М.Н. Салимович
Мать: (Булатова) Фатыма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кавеева Фагима
Рождение ребёнка
05.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кавеева Фагима
Смерть
29.07.2008