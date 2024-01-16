Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ордин Мирон Прокопьев
Ордин Мирон Прокопьев
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1686
Пол
Мужской
Отец
Ордин Прокопий
Около 1640 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец:
Ордин Прокопий
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия