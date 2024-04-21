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Кораблева Екатерина Павловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кораблев Павел Васильевич

Мать: Кораблева Евдокия Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киберева Лидия Николпевна

Отец ребёнка: Киберев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киберев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Киберев Николай

Бракосочетание
1946

Муж: Киберев Николай

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1959 по Неизвестно
Лигово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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