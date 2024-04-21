Кораблева Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киберева Лидия Николпевна
Отец ребёнка: Киберев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киберев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Киберев Николай
Бракосочетание
1946
Муж: Киберев Николай
Место жительства
С 1959 по Неизвестно
Лигово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно