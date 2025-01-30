Петрухина (Майорова) Валентина Павловна 10.02.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрухина (Майорова) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1934

Отец: Майоров Павел Фёдорович

Мать: Майорова (Климонтова) Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Петрухина) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Петрухин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
13.03.1955

Дочь: Десятерик (Петрухина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Петрухин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1957

Дочь: Камусина (Петрухина) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Петрухин Николай Сергеевич

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