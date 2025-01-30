Петрухина (Майорова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Петрухина) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Петрухин Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1955
Дочь: Десятерик (Петрухина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Петрухин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1957
Дочь: Камусина (Петрухина) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Петрухин Николай Сергеевич