Шишкова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1948

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1948

Отец: Ермаков Василий Кузьмич

Мать: Анастасия Яковлевна

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