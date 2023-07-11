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Шишкова Вера Васильевна
Шишкова Вера Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.07.1948
Пол
Женский
Отец
Ермаков Василий Кузьмич
1912 г.р.
Мать
Анастасия Яковлевна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1948
Отец:
Ермаков Василий Кузьмич
Мать:
Анастасия Яковлевна
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