(Огарёва) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 12.06.1756 — найти родственников по фамилии на Familio

(Огарёва) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 12.06.1756

умерла 20.10.1842

Супруги
Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧОколо 1750 г.р.
Дети
Кологривова (Челищева) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА27.06.1778 г.р.
Челищев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ16.04.1783 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1778

Дочь: Кологривова (Челищева) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Бракосочетание
02.09.1778

Муж: Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
16.04.1783

Сын: Челищев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Смерть
20.10.1842

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