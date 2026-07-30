(Огарёва) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
женский, родилась 12.06.1756
умерла 20.10.1842
Супруги
Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧОколо 1750 г.р.
Дети
Кологривова (Челищева) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА27.06.1778 г.р.
Челищев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ16.04.1783 г.р.
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Комментарий
Рождение
12.06.1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1778
Дочь: Кологривова (Челищева) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Бракосочетание
02.09.1778
Рождение ребёнка
16.04.1783
Сын: Челищев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Челищев АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Смерть
20.10.1842