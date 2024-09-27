Бурлакова Анна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти21.02.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.
Отец: Макар Евдокимов
Мать: Анастасия Иванова
Бракосочетание
23.01.1872 ст.
Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Бурлаков Петр Иванович
Смерть
21.02.1917 ст.