Бурлакова Анна Макаровна Около 1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бурлакова Анна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

21.02.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: Макар Евдокимов

Мать: Анастасия Иванова

Бракосочетание
23.01.1872 ст.

Муж: Бурлаков Петр Иванович

Муратово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1884 ст.

Сын: Бурлаков Роман Петрович

Отец ребёнка: Бурлаков Петр Иванович

Надеждино, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.02.1917 ст.
Надеждино, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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