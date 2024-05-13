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Большова А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1920

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большов Пётр

Рождение ребёнка
1913

Сын: Большов П Петрович

Отец ребёнка: Большов Пётр

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Большова) Б Петровна

Отец ребёнка: Большов Пётр

Рождение ребёнка
07.01.1920

Дочь: Голубева Лазарева (Большова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Большов Пётр

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
?.04.1920

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