Большова А
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большов Пётр
Рождение ребёнка
1913
Сын: Большов П Петрович
Отец ребёнка: Большов Пётр
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Большова) Б Петровна
Отец ребёнка: Большов Пётр
Рождение ребёнка
07.01.1920
Дочь: Голубева Лазарева (Большова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Большов Пётр
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
?.04.1920