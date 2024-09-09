Бирюков Алексей Авраамович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Авраам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бирюкова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.02.1905
Сын: Бирюков Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.07.1915
Дочь: Бирюкова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.12.1917
Дочь: Бирюкова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно