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Бирюков Алексей Авраамович

Место рождения

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Авраам

Мать: не указана

Дегтяное, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бирюкова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.02.1905

Сын: Бирюков Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.07.1915

Дочь: Бирюкова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.12.1917

Дочь: Бирюкова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Бирюкова Евдокия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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