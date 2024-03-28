Шендера Антон
Место рожденияБерезань
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шендера) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шендера) Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шендера) Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шендера Николай Антонович
Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно