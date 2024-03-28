Шендера Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШендера Антон

Шендера Антон

Место рождения

Березань

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шендера) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шендера) Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шендера) Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шендера Павел Антонович

Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шендера Николай Антонович

Мать ребёнка: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шендера (Zimmerhaklova) Anna (Анна)

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.