Матрена Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Золотов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Золотов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тит Терентьев

Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марья Терентьева

Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Екатерина Терентьева

Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов

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