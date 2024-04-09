Матрена Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тит Терентьев
Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Марья Терентьева
Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Екатерина Терентьева
Отец ребёнка: Золотов Терентей Абрамов