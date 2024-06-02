Кухарь (Серова) Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухарь (Серова) Ирина Павловна

Место рождения

Полесск, Полесский, Калининградская область

Дата рождения

21.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Полесск, Полесский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухарь Богдан Вадимович

Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухарь Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
02.02.2003

Дочь: Кухарь Екатерина Вадимовна

Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
18.08.2006

Сын: Кухарь Артем Вадимович

Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович

Рождение ребёнка
17.02.2015

Сын: Кухарь Роман Вадимович

Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович

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