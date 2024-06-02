Кухарь (Серова) Ирина Павловна
Место рождения
Дата рождения21.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.2003
Дочь: Кухарь Екатерина Вадимовна
Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович
Рождение ребёнка
18.08.2006
Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович
Рождение ребёнка
17.02.2015
Отец ребёнка: Кухарь Вадим Владимирович