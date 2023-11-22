Валеева Фердаус
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.01.1993
Сын: Валеев Инсаф
Отец ребёнка: Валеев Адъхам Хафизович
с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
20.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валеев Адъхам Хафизович
с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно