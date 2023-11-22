Валеева Фердаус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева Фердаус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

1993 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1993

Сын: Валеев Инсаф

Отец ребёнка: Валеев Адъхам Хафизович

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Рождение ребёнка
20.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валеев Адъхам Хафизович

с.Малая Елга Лаишевского района Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валеев Адъхам Хафизович

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