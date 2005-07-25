Власова (Кузьминова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Кузьминова) Елена Александровна

Место рождения

Булычёво, Чехов, Московская область

Дата рождения

19.08.1925

Дата смерти

25.07.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Булычёво, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.2005
г. Климовск, Московская область
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