Власова (Кузьминова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1925
Дата смерти25.07.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1925
Рождение ребёнка
16.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Яковлевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.07.2005
г. Климовск, Московская область