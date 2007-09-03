Фатыхов Миннихан Фатыхович
Место рожденияг. Казань
Дата рождения19.08.1919
Дата смерти03.09.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Фатыхов Минихан Фелтах красноармеец В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Татарская АССР, Сардыган Последнее место службы 111 ап ( 111 ап ) Судьба попал в плен Место пленения Керчь Лагерь Га... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1945
Рождение ребёнка
15.02.1947
Рождение ребёнка
03.05.1953
Смерть
03.09.2007