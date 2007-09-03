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Фатыхов Миннихан Фатыхович

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

19.08.1919

Дата смерти

03.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1919

Отец: Фатых

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыхова (Каримова) Минигуль Каюмовна

Военная служба
Неизвестно
Фатыхов Минихан Фелтах красноармеец В архив Дата рождения __.__.1919 Место рождения Татарская АССР, Сардыган Последнее место службы 111 ап ( 111 ап ) Судьба попал в плен Место пленения Керчь Лагерь Га... Показать все
Рождение ребёнка
28.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Каримова) Минигуль Каюмовна

Рождение ребёнка
15.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Каримова) Минигуль Каюмовна

Рождение ребёнка
03.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатыхова (Каримова) Минигуль Каюмовна

Смерть
03.09.2007

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