Кошкарова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкарова Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кошкаров Василий Павлович

Отец ребёнка: Кошкаров Павел Федорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Кошкаров Павел Федорович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кошкаров Яков Павлович

Отец ребёнка: Кошкаров Павел Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкаров Павел Федорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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