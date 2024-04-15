Кошкарова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кошкаров Василий Павлович
Отец ребёнка: Кошкаров Павел Федорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Парасковья Павловна
Отец ребёнка: Кошкаров Павел Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кошкаров Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно