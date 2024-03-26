Круглов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Круглов Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: не указана