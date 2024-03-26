Круглов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Круглов Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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