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Шомин Валентин Михайлович

Место рождения

Митинская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

21.02.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1947

Отец: Шомин Михаил Иванович

Мать: Коробова Александра Философовна

Митинская, Сямженский район, Северный край
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