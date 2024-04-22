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Шомин Валентин Михайлович
Шомин Валентин Михайлович
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Древо
Место рождения
Митинская
, Сямженский район, Северный край
Дата рождения
21.02.1947
Пол
Мужской
Отец
Шомин Михаил Иванович
1909 г.р.
Мать
Коробова Александра Философовна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1947
Отец:
Шомин Михаил Иванович
Мать:
Коробова Александра Философовна
Митинская
, Сямженский район, Северный край
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