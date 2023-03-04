Вшивцева (Дурова) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Дурова) Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Вшивцев Парфил Венедиктович

Отец ребёнка: Вшивцев Венедикт Назарович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Филип Венедиктович

Отец ребёнка: Вшивцев Венедикт Назарович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Вшивцев Климент Венедиктович

Отец ребёнка: Вшивцев Венедикт Назарович

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Венедикт Назарович

Место жительства
Неизвестно
Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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