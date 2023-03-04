Вшивцева (Дурова) Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Вшивцев Парфил Венедиктович
Отец ребёнка: Вшивцев Венедикт Назарович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Филип Венедиктович
Отец ребёнка: Вшивцев Венедикт Назарович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Вшивцев Климент Венедиктович
Отец ребёнка: Вшивцев Венедикт Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763