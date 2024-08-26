Резаев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Образование
1976
Образовательное учреждение: Средняя общеобразовательная школа №14 | Уровень образования: 10 классов | С 1966 по 1976гг.
Рождение ребёнка
14.12.1983
Сын: Резаев Николай Леонидович
Мать ребёнка: не указана