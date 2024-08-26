Резаев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резаев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Образование
1976
Образовательное учреждение: Средняя общеобразовательная школа №14 | Уровень образования: 10 классов | С 1966 по 1976гг.
Рождение ребёнка
14.12.1983

Сын: Резаев Николай Леонидович

Мать ребёнка: не указана

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