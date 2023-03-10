Никоненко (Евсина) Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоненко Данила
Отец ребёнка: Никоненко Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоненко Карпо
Отец ребёнка: Никоненко Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никоненко Аким
Отец ребёнка: Никоненко Данил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никоненко Данил