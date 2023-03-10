Никоненко (Евсина) Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никоненко (Евсина) Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоненко Данила

Отец ребёнка: Никоненко Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоненко Карпо

Отец ребёнка: Никоненко Данил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никоненко Аким

Отец ребёнка: Никоненко Данил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никоненко Данил

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