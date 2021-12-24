Мейшутович (Базаревич) Марьянна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1818
Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович
Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Юзефович
Рождение ребёнка
15.05.1819
Сын: Мейшутович Халиль Абрагамович
Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Юзефович
Рождение ребёнка
03.03.1822
Сын: Мейшутович Амурат Абрагамович
Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Юзефович
Смерть
Неизвестно