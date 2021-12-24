Мейшутович (Базаревич) Марьянна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Базаревич) Марьянна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Абрагам Юзефович

Рождение ребёнка
15.01.1818

Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович

Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Юзефович

Рождение ребёнка
15.05.1819

Сын: Мейшутович Халиль Абрагамович

Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Юзефович

Рождение ребёнка
03.03.1822

Сын: Мейшутович Амурат Абрагамович

Отец ребёнка: Мейшутович Абрагам Юзефович

Смерть
Неизвестно

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