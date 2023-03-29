Орловский Афанасий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Орловский Прокопий Логинович
Военная служба
1942
ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 64, ящик 23. • Место службы: 361 сд 15 А 2 ДВФ
Военная награда
06.04.1986
Медаль «За отвагу» ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196. Единица хранения 6399. Орден Отечественной войны I степени : ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 44, ящик 6. Номер документа 86.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно