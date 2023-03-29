Орловский Афанасий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловский Афанасий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Орловский Прокопий Логинович

Мать: не указана

Военная служба
1942
ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 64, ящик 23. • Место службы: 361 сд 15 А 2 ДВФ
Военная награда
06.04.1986
Медаль «За отвагу» ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196. Единица хранения 6399. Орден Отечественной войны I степени : ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 44, ящик 6. Номер документа 86.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Марина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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