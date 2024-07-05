Карслян Рафаэ́л Тева́нович
Место рождения
Дата рождения25.04.1919
Дата смертиМежду 2008 и 2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1919
Название населенного пункта на момент рождения: село Тианети, Демократическая республика Грузия Современное название: поселок Тианети, Тианетский муниципалитет, край Мцхета-Мтианети, Республика Гр... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Писатель
Место жительства
С 1919 по 1925
Место жительства
С 1925
В 1925 году семья переезжает в родное село родителей Рафаэла - в село Ходжабек (откуда родители были вынуждены бежать еще до рождения детей в 1918 году, спасаясь от этнических чисток со стороны осман... Показать все
Образование
С 1928 по 1938
Учился в сельской школе
Работа или профессия
С 1938 по 1939
Диди Гондрио, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი , სამცხე-ჯავახეთი
Учитель в сельской школе Современное название населенного пункта: село Диди-Гондрио (Мец Гондура, Большая Гондура), Ниноцми́ндский муниципалитет, край Самцхе-Джавахети, Республика Грузия
Военная служба
С ?.09.1939 по 1941
Работа или профессия
С 1941 по 1965
Школьный учитель
Бракосочетание
1945
Жена: (Паланджян) Анаит
Рождение ребёнка
27.01.1947
Дочь: Меликян (Карслян) Назеник Рафаэловна
Мать ребёнка: (Паланджян) Анаит
Рождение ребёнка
03.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Паланджян) Анаит
Работа или профессия
Между 1965 и 1976
Директор школы-интерната
Награда
1971
Заслуженный учитель Грузинской ССР
Работа или профессия
С 1976 по 1982
Школьный завуч
Работа или профессия
С 1982 по 1990
Режиссер народного театра в районном доме культуры (город Богдановка Богдановского района Грузинской ССР СССР)
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени
Работа или профессия
С 1990 по ?.12.2004
Заведующий отделом народного творчества в районном доме культуры (город Ниноцминда в Грузии)
Смерть
Между 2008 и 2009
Умер по болезни