Сумпакова Евдокия Матвеева
Место рождениягод рождения по ревизии 1821 год
Дата рождения1815
Дата смерти06.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Между 1842 и 1848
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сумпаков Максим Васильевич
Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
21.11.1851
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
14.08.1854
Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856
Сын: Сумпаков Полуэкт Васильев
Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин
Рождение ребёнка
?.12.1857
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин
Смерть
06.03.1885
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область