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Сумпакова Евдокия Матвеева

Место рождения

год рождения по ревизии 1821 год

Дата рождения

1815

Дата смерти

06.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения по ревизии 1821 год
Бракосочетание
Между 1842 и 1848

Муж: Сумпаков Василий Косьмин

ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сумпаков Максим Васильевич

Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
21.11.1851

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин

Рождение ребёнка
14.08.1854

Сын: Сумпаков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
08.01.1856

Сын: Сумпаков Полуэкт Васильев

Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
?.12.1857

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сумпаков Василий Косьмин

Смерть
06.03.1885
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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