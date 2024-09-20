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Василиса (Васса) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Около 1701 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1711 г.р.
Около 1715 г.р.

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МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1694 и 1701

Муж: Иван Алексеевич

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Алексеевич

Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 лист. Деревня Грехневка. Иван Алексеевич, 47 лет, и его жена Васса Михайловна, 41 год. У них дети Афанасий, 12 лет, Яков, 4 года, Наталья, 18 лет, Пелагея, 8 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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