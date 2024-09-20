Василиса (Васса) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1678
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1694 и 1701
Муж: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 лист. Деревня Грехневка. Иван Алексеевич, 47 лет, и его жена Васса Михайловна, 41 год. У них дети Афанасий, 12 лет, Яков, 4 года, Наталья, 18 лет, Пелагея, 8 лет. 1719г
Смерть
После 1724