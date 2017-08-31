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Журавлёв Алексей Борисович

Место рождения

Двуполяны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.03.1958

Дата смерти

31.08.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958

Отец: Журавлёв Борис Борисович

Мать: Журавлёва Зоя Алексеевна

Двуполяны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1987

Дочь: Каперусова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красный, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.08.2017
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