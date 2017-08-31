Журавлёв Алексей Борисович
Место рождения
Дата рождения07.03.1958
Дата смерти31.08.2017
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1958
Отец: Журавлёв Борис Борисович
Мать: Журавлёва Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
21.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1987
Дочь: Каперусова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.08.2017