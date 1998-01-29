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Большаков Евгений Николаевич

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.07.1934

Дата смерти

29.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934

Отец: Большаков Николай Егорович

Мать: Большакова Александра Васильевна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1961

Сын: Большаков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Большакова Антонина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1967

Сын: Большаков Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Большакова Антонина Ивановна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Антонина Ивановна

Смерть
29.01.1998
Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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