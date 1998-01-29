Большаков Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1934
Дата смерти29.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934
Рождение ребёнка
24.05.1961
Сын: Большаков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Большакова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1967
Сын: Большаков Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Большакова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1998