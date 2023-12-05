Кожевников Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Алексей Михайлович

Место рождения

Карсун Карсунского района Средне-Волжского края

Дата рождения

09.02.1911

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.1941
Пропал без вести

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