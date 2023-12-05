Кожевников Алексей Михайлович
Место рожденияКарсун Карсунского района Средне-Волжского края
Дата рождения09.02.1911
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.1941
Пропал без вести