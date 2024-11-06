Нестеренко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.2011
Сын: Нестеренко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Нестеренко (Пархоменко) Кристина
Рождение ребёнка
21.03.2024
Дочь: Макаренко (Нестеренко) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Александровна