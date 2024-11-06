Нестеренко Александр Сергеевич 13.11.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нестеренко Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1983

Отец: Нестеренко Сергей

Мать: Нестеренко-Пешкова (Филипенко) Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко (Пархоменко) Кристина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестеренко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
23.07.2011

Сын: Нестеренко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Нестеренко (Пархоменко) Кристина

Рождение ребёнка
21.03.2024

Дочь: Макаренко (Нестеренко) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Нестеренко Наталья Александровна

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