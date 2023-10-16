Михайлов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981
Рождение ребёнка
20.12.2014
Дочь: Михайлова Мария Александровна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.08.2018
Сын: Михайлов Павел Александрович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна
Рождение ребёнка
30.08.2018
Сын: Михайлов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно