Михайлов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981

Отец: Михайлов Сергей Александрович

Мать: Михйлова Лариса Алексеевна

Рождение ребёнка
20.12.2014

Дочь: Михайлова Мария Александровна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
30.08.2018

Сын: Михайлов Павел Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна

Рождение ребёнка
30.08.2018

Сын: Михайлов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Александровна

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